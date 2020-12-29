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الغنوشي يستقبل وفدا من اللجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 18:52 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 بقصر باردو ،وفدا من اللجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد يتقدّمهم السيد عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة.

واستمع رئيس المجلس الى مشاغل أعضاء اللجنة ومطالبهم المتمثلة بالخصوص في نشر قائمة موحّدة ومنصفة لعائلات الشهداء والجرحى، والتعجيل بتفعيل صندوق الكرامة حتى يتمكن من القيام بالمهام التي بعث من أجلها .


وأشار المتدخلون الى انشغالهم بتعثّر مسار العدالة الانتقالية، مطالبين بإنصاف كل من ناضل وساهم في إنجاح الثورة، ومؤكّدين عزهم مواصلة النضال من اجل حماية الثورة وصون مكاسبها وتحقيق أهدافها .
كما أعربوا عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب بصفته السلطة الاصلية لدعم مطالبهم.

وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لما يبديه أعضاء اللجنة لضحايا الاستبداد من صبر وروح وطنية عالية وحرص على استقرار البلاد وحماية مكاسب الثورة في ظل ما تتعرّض له من توترات .
وأكّد ما يتطلّبه ملف العدالة الانتقالية من جهود لكلّ الأطراف الوطنية، لتجاوز مخلفات الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

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