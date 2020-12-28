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عبير موسي تطالب بتوضيحات ... بسبب حيازة مخلوف جواز سفر خاص بأداء مهمّة ...

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 15:55 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - راسلت ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر بمكتب المجلس عبير موسي رئيس مجلس نواب الشعب طالبة موافاتها بتوضيحات حول حصول النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس وفق ما جاء في بلاغ للدستوري الحر .




وجاء في نفس البلاغ أنه لم يصدر قرار من مكتب المجلس يكلف مخلوف بأي مهمة بالخارج في مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي. وأن الكتلة تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير الذي يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور.

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