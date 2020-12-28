يمينة الزغلامي: نادية عكاشة نفت لي اشاعات نشرها محمد الهنتاتي بخصوص تورط نواب في الفساد

كشفت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنها قامت باتصال هاتفي مع نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية حول الأخبار التي يروجها المدعو محمد الهنتاتي وزعمه أنه على الاتصال برئاسة الجمهورية.ونفت مديرة الديوان نفيا قطعيا اي اتصال به حول هذه الأكاذيب والاخبار الزائفة وهي ضد كل ما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي زورا وبهتانا ويمكن التثبت في اي موضوع نظرا لانفتاح رئاسة الجمهورية على عموم التونسيات والتونسيين.واضافت اما بالنسبة لترويجه إشاعة صدور بطاقات تفتيش أو ايداع بالسجن لعدة شخصيات من بينهم السيدة الرئيسة محرزية العبيدي فإنني شرحت للسيدة نادية عكاشة الوضعية الصحية التي تمر بها نائبة الشعب و انني أحمل المسؤولية القضائية لهذا الشخص في أي ضرر يلحقها أو عائلتها من تشويه وكذب واكدت مديرة الديوان على رفض رئاسة الجمهورية كل هذه التصرفات متمنية الشفاء العاجل للسيدة محرزية كما وعدت للتدخل للحد من ادعاء اي شخص التكلم باسم رئاسة الجمهورية.