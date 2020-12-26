أسامة الخليفي: هشام العجبوني ما ناخذوش عليه آما ثمة نائب آخر كان محامي نبيل القروي واليوم يروّج في الأكاذيب

باب نات -

انتقد الجمعة 25 ديسمبر، النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي مواقف بعض الشخصيات السياسية من قضية نبيل القروي وما وصفه ترويجهم للأكاذيب بخصوص القضية.وقال الخليفي في تصريح لاذاعة IFM ان أحد النواب كان محاميا لنبيل القروي لكنه اليوم يروج الأكاذيب رغم معرفته بالملف.ونفى الخليفي أن يكون النائب المعني هو هشام العجبوني وأجاب صحفي اي أف ام قائلا "هشام العجوني موش محامي وأحنا ما ناخذوش عليه" رافضا الادلاء باسم المحامي المذكور من باب الاحترام لزملائه في المجلس وفق تعبيره.