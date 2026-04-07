Babnet   Latest update 11:18 Tunis

تفعيل مجلس الصحافة في تونس محور حلقة نقاش بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f620a2fc2f295.28567272_milnqkfhegpjo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 10:42 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تحتضن قاعة الأطروحات بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة، يوم الجمعة 10 أفريل الجاري ، حلقة نقاش تحت عنوان "مجلس الصحافة في تونس: في اتجاه التفعيل؟"، بمشاركة نخبة من الجامعيين والمهنيين والناشطين في قطاع الإعلام.

وتهدف هذه التظاهرة، التي ينظمها طلبة السنة الثانية إجازة وطنية في الصحافة، إلى تسليط الضوء على مسار إرساء مجلس الصحافة كآلية للتعديل الذاتي، وتقييم مدى فاعلية دوره في المشهد الإعلامي، إلى جانب بحث العوائق القانونية والسياسية التي تحول دون تفعيله بالشكل المأمول ،وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمعهد على منصة "فايس بوك" .


ويتضمن برنامج الندوة، التي يفتتحها مدير المعهد الأستاذ الدكتور الصادق الحمامي، سلسلة من المداخلات تستهلها الرئيسة السابقة لمجلس الصحافة اعتدال المجبري بالحديث عن كواليس إعداد الأرضية الأولى للمجلس، فيما يستعرض الرئيس الحالي منوبي مروكي واقع المؤسسة اليوم والتحديات التي تواجهها.


كما يتناول المشاركون، ومن بينهم مديرة منظمة المادة 19 سلوى غزواني، ورئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة الدكتور محمد خليل الجلاصي، جملة من القضايا المتصلة بمدى تحقق الأهداف المرصودة وتأطير العمل الصحفي أخلاقياً، فضلاً عن مداخلة للأستاذ الدكتور عبد الكريم الحيزاوي حول تأثير المناخ السياسي والقانوني على ترسيخ التعديل الذاتي.

ويعرف مجلس الصحافة في تونس بأنه هيئة مستقلة غير حكومية للتعديل الذاتي، أُعلن عن تركيبته سنة 2020 وتضم ممثلين عن الهياكل المهنية من صحفيين وناشرين، إلى جانب ممثلين عن الجمهور. وتتمثل مهامه الأساسية في حماية حرية الصحافة وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة والنظر في شكاوى الجمهور ضد التجاوزات الإعلامية بعيداً عن المسار القضائي، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326991

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 أفريل 2026 | 19 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:49
15:58
12:28
05:57
04:27
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-10
27°-13
26°-13
28°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>