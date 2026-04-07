تفعيل مجلس الصحافة في تونس محور حلقة نقاش بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار

تحتضن قاعة الأطروحات بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة، يوم الجمعة 10 أفريل الجاري ، حلقة نقاش تحت عنوان "مجلس الصحافة في تونس: في اتجاه التفعيل؟"، بمشاركة نخبة من الجامعيين والمهنيين والناشطين في قطاع الإعلام.وتهدف هذه التظاهرة، التي ينظمها طلبة السنة الثانية إجازة وطنية في الصحافة، إلى تسليط الضوء على مسار إرساء مجلس الصحافة كآلية للتعديل الذاتي، وتقييم مدى فاعلية دوره في المشهد الإعلامي، إلى جانب بحث العوائق القانونية والسياسية التي تحول دون تفعيله بالشكل المأمول ،وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمعهد على منصة "فايس بوك" .ويتضمن برنامج الندوة، التي يفتتحها مدير المعهد الأستاذ الدكتور الصادق الحمامي، سلسلة من المداخلات تستهلها الرئيسة السابقة لمجلس الصحافة اعتدال المجبري بالحديث عن كواليس إعداد الأرضية الأولى للمجلس، فيما يستعرض الرئيس الحالي منوبي مروكي واقع المؤسسة اليوم والتحديات التي تواجهها.كما يتناول المشاركون، ومن بينهم مديرة منظمة المادة 19 سلوى غزواني، ورئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة الدكتور محمد خليل الجلاصي، جملة من القضايا المتصلة بمدى تحقق الأهداف المرصودة وتأطير العمل الصحفي أخلاقياً، فضلاً عن مداخلة للأستاذ الدكتور عبد الكريم الحيزاوي حول تأثير المناخ السياسي والقانوني على ترسيخ التعديل الذاتي.ويعرف مجلس الصحافة في تونس بأنه هيئة مستقلة غير حكومية للتعديل الذاتي، أُعلن عن تركيبته سنة 2020 وتضم ممثلين عن الهياكل المهنية من صحفيين وناشرين، إلى جانب ممثلين عن الجمهور. وتتمثل مهامه الأساسية في حماية حرية الصحافة وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة والنظر في شكاوى الجمهور ضد التجاوزات الإعلامية بعيداً عن المسار القضائي، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته