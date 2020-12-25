استطلاع امرود: الدستوري الحر الأول في التشريعية وقيس سعيد الأول في الرئاسية"

باب نات -

كشفت مؤسسة إستطلاع الرأي امرود كونسلتنغ عن استطلاع راي بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية.وحسب استطلاع الراي تحصل الدستوري الحر على المرتبة الاولى بنسبة 38 بالمئة ثم النهضة 20 بالمئة في المرتبة الثانية والقائمات المستقلة في المرتبة الثالثة ب8 في المئة وفي المرتبة الرابعة قلب تونس 7 بالمئة وائتلاف الكرامة ب5 في المئة والتيار الديمقراطي ب 4 في المئة وحزب الصافي سعيد ب3 في المئة وتحيا تونس في 2 بالمئة ثم حركة الشعب ب4 في المئة ونداء تونس 1 في المئة.أما في الرئاسية فقد تحصل الرئيس الحالي قيس سعيد على المرتبة الاولى ب 41 في المئة وعبير موسى في المرتبة الثانية ب17 في المئة والصافي سعيد في المرتبة الثالثة ب 9 في المئة ونبيل القروي في المرتبة الرابعة ب 7 في المئة ثم سيف الدين مخلوف في المرتبة الخامسة بنسبة 4 في المئة ثم المنصف المرزوقي في المرتبة السادسة 3 في المئة ثم يوسف الشاهد في المرتبة السابعة ب 3 في المئة ثم محمد عبو في المرتبة الثامنة بنسبة 2 في المئة ثم عبد اللطيف المكي في المرتبة التاسعة بنسبة 2 في المئة واخيرا عبد الفتاح مورو في المرتبة العاشرة ب2 في المئة.