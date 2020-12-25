محل 17 منشور تفتيش واختص الطعن "دجبا "في قبضة الامن

باب نات -

اطاح ليلة أمس اعوان فرقة شرطة النجدة بمجرم مصنف خطير معروف بكنية "دجبا " اختص ترويع المواطنين وسلبهم بقلب العاصمة هواتفهم وأموالهم تحت التهديد بموس وعبوة غاز مشل للحركة .وبعرض هويته على الناظم الالي تبين انه محل تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وهياكل قضائية من اجل تورطه في قضايا براكاجات وسرقات وعنف شديد وانه من بين ضحاياه امرئتين وجه لهما عدة طعنات وافتك منهما مصوغهما ومبلغ مالي وهواتف جوالة.وقد تم الاحتفاظ به باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ....