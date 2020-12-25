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وزير الشباب والرياضة يعود الشابة مريم زبير

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 11:18 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - أدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2020 زيارة الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس للاطمئنان على الحالة الصحية ومزيد الإحاطة النفسية والمعنوية والمادية للتلميذة ولاعبة الكرة الطائرة مريم زبير التي تعرضت الى حادثة السقوط من قطار الضاحية الجنوبية بالعاصمة .

وكانت التلميذة مريم زبير سقطت من القطار في محطة "معهد رادس" لتسحبها عجلات القطار بعد تحركه مما تسبب لها في بتر ساقيها.


و خلف هذا الحادث لوعة كبيرة لدى عائلة الضحية و اهالي رادس خاصة و كان حلم مريم ان تصبح لاعبة في المنتخب الوطني لكرة الطائرة و مهندسة.

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