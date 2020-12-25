نشطاء بالمجتمع المدني يستنكرون تجاهلهم من طرف رئاسة الجمهورية بعد جمعهم تبرّعات أشرف قيس سعيّد على توزيعها

باب نات -

استنكر الخميس 24 ديسمبر عدد من نشطاء المجتمع المدني بمجموعة lost and found و مجموعة 404 ما اعتبروه تجاهلا من طرف رئاسة الجمهورية لمجهوداتهم.وأكد النشطاء أن المساعدات الطبية التي أشرف رئيس الجمهورية على توزيعها الخميس 24 ديسمبر وصلت الي تونس بفضل مجهودات المجموعتين المذكورتين التي جمعت ما قيمته حوالي 4 مليارات من التجهيزات الطبية.وأشاروا الي أن بيان رئاسة الجمهورية يوحى بعكس ذلك وبأن المساعدات تبرّعت بها رئاسة الجمهورية قبل أن يتم الاشارة في آخر البيان الي أن هذه المساعدات هي هبة من تونسيين بالخارج دون ذكر للطرف الأساسي الذي قام بجمع التبرعات ودون شكر للشباب الذين ساهموا في هذا العمل الخيري.