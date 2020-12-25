   Om Kalthoum - أروح لمين  

نشطاء بالمجتمع المدني يستنكرون تجاهلهم من طرف رئاسة الجمهورية بعد جمعهم تبرّعات أشرف قيس سعيّد على توزيعها

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 09:35 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - استنكر الخميس 24 ديسمبر عدد من نشطاء المجتمع المدني بمجموعة lost and found و مجموعة 404 ما اعتبروه تجاهلا من طرف رئاسة الجمهورية لمجهوداتهم.

وأكد النشطاء أن المساعدات الطبية التي أشرف رئيس الجمهورية على توزيعها الخميس 24 ديسمبر وصلت الي تونس بفضل مجهودات المجموعتين المذكورتين التي جمعت ما قيمته حوالي 4 مليارات من التجهيزات الطبية.




وأشاروا الي أن بيان رئاسة الجمهورية يوحى بعكس ذلك وبأن المساعدات تبرّعت بها رئاسة الجمهورية قبل أن يتم الاشارة في آخر البيان الي أن هذه المساعدات هي هبة من تونسيين بالخارج دون ذكر للطرف الأساسي الذي قام بجمع التبرعات ودون شكر للشباب الذين ساهموا في هذا العمل الخيري.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217553

Ryan81  (Netherlands)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 09h 59m |           
عمر طلع قرصان ومتحيل , تو يعرف قيمتو في الانتخابات الجاية كان عشنا



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