شقشوق يدعو إلى تأسيس علاقة تكامل مثلى بين الSNCFT و الSotrafer

باب نات -

أشرف وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق صباح اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 على حفل تنصيب جمال بالطيب رئيسا مديرا عامّا جديدا لشركة أشغال السكك الحديدية خلفا للسيد عبد الله النقاطي وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وثلة من مسؤولي الوزارة.وثمّن معز شقشوق مجهودات الرئيس المدير العام السابق رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة وما ولّدته من ضغوطات إجتماعية متمنيا كل التوفيق والنجاح لخلفه وداعيا الجميع إلى التعاون المثمر والتواصل الايجابي بما من شأنه أن يوفر الأجواء المناسبة لحسن تسيير العمل بهذه المؤسسة التي خصّها باهتمامه إيمانا منه بالإمكانيات الفنية التي تملكها الشركة لتركيز بنية تحتية للنقل الحديدي متطورة يكون دعامة للتنمية ومستقطبا للإستثمار.ودعا وزير النقل واللوجستيك إلى تأسيس علاقة تكامل مثلى بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة أشغال السكك الحديدية ودعمها بهدف تحسين البنية الأساسية وتطوير مخطط الأعمال بما من شأنه أن يرتقي بمردودية هذه المؤسسة وأن يحافظ على ديمومتها.وأدلى معز شقشوق بجملة من التوصيات من ضمنها العمل على تموقع أمثل وأنجع في السوق العالمية خاصة في القارة الإفريقية من خلال إعداد استراتيجية لاقتحام أسواق جديدة بها مشيدا بالإمكانيات التي تتوفر بالبلدان الافريقية في مجال تركيز السكك الحديدية وصيانتها بما في ذلك السوق الليبية.من جانبه عّبر عبد الله النقاطي عن تفاؤله بمستقبل شركة أشغال السكك الحديدية نظرا لقيمة البرامج التي تم إبرام صفقات واتفاقيات شراكة فيها بعنوان 2021 سواء مع مؤسسات وطنية أو أخرى في الخارج وتحديدا الإفريقية منها، مبرزا مدى مساهمة هذه البرامج في الإرتقاء بمؤشرات مردودية هذه المؤسسة، ومؤكّدا على دور السكة الحديدية في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة بإدماج الجهات وبعث المناطق اللوجستية وتطوير سوق الشغل.من جانب آخر عبّر جمال بالطيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة أشغال السكك الحديدية عن امتنانه للثقة التي منحت في شخصه مؤكّدا عزمه على مواصلة العمل على استكمال البرامج وتطوير العمل استجابة للتحديات الكبرى لقطاع النقل الحديدي.