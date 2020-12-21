كورونا.. المغرب يفرض حظر تجوال ليلي في جميع أنحاء البلاد

الأناضول -

أعلنت الحكومة المغربية الإثنين فرض حظر التجوال الليلي في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أسابيع، في إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك في بيان للحكومة نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وذكر البيان أن الحكومة قررت "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، اعتبار من الأربعاء وبشكل يومي من الـ9 ليلا (18.00 تغ) إلى الـ6 صباحا (5.00 تغ) ، باستثناء الحالات الخاصة (لم يحددها)".كما أقرت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 8 مساء.وشدد البيان على منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ بالإضافة إلى الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.وأوضح أن الإجراءات الجديدة جاءت بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية والرامية إلى تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول، في الـ9 ليلا.وحتى مساء، الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المغرب 418.002؛ منها 7000 وفاة، و380.134 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.