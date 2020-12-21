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الصافي سعيد: قيس سعيد لا يفقه شيئا من القضية الفلسطينية

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 11:40 قراءة: 0 د, 33 ث
تحدث النائب في البرلمان الصافي سعيد عن حصيلة عشر سنوات بعد الثورة، معتبرا أن "الثورة التونسية ماتت في المهد" وأن الأوضاع الاقتصادية متردية إلى درجة أن "البنك الدولي أصبح عضوا في البرلمان يطالب بحضور جلسات مناقشة الميزانية" وفق تعبيره.

كما تطرّق إلى مكاسب الثورة وأهمها الديمقراطية وحرية التعبير، معتبرا في تصريح لقناة فرانس 24 أن الديمقراطية في تونس مريضة وأن الرئيس قيس سعيد " لا يفقه شيئا وحتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فهو لا يعلم حتى معنى كلمة تطبيع" حسب قوله.


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