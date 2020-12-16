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وزير الخارجية يستقبل سفير الكنفدرالية السويسرية بتونس

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 21:26 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 16 ديسمبر 2020، Ethienne Thévoz، سفير الكنفدرالية السويسرية بتونس.

وتطرّق الوزير، خلال اللّقاء، إلى المستوى المتميّز الّذي بلغته العلاقات الثنائية التونسية السويسرية والدعم السويسري لمسار التحوّل الديمقراطي ببلادنا منذ 2011. كما أكّد على ضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائيّة القادمة ولا سيّما المشاورات السياسية بين الجانبين.


ومن جانبه، أكّد السفير السويسري على أهميّة التنسيق والتشاور بين الجانبين لمزيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا بالدّور البارز الّذي تضطلع به تونس خلال عضويتها غير الدّائمة في مجلس الأمن، ومشيرا إلى ترشّح بلاده لمقعد غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2023-2024.

كما مثّل اللّقاء مناسبة للتطرّق إلى عدّة ملفات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الملفّ الليبي والتحضيرات الجارية لقمّة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس خلال شهر نوفمبر القادم وملفّ الأموال المنهوبة بالخارج

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