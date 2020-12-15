الة وفاة ثانية من بين جرحى بني خداش جراء المواجهات التي جدت بمنطقة العين السخونة

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، احد جرحى معتمدية بني خداش من ولاية تطاوين، جراء المواجهات وأعمال العنف التي دارت بينهم وبين مجموعة من أهالي منطقة دوز من ولاية قبلي، على خلفية النزاع حول منطقة العين السخونة، وهي حالة الوفاة الثانية الناجمة عن هذا الخلاف.وبيّن مدير المستشفى الجهوي بقابس، هاشمي الاخرش، لـ(وات)، ان المتوفى هو من مواليد سنة 1969، وكان من بين 13 جريحا الذين تم نقلهم الى مستشفى قابس من مستشفى مطماطة على متن سيارات الحماية المدنية من منطقة النزاع.وأشار، الى ان المستشفى الجهوي بقابس لايزال يأوي 3 جرحى آخرين، من بينهم حالة في قسم الانعاش، وحالتين في قسم الجراحة العامة، مع نقل حالة الى مستشفى صفاقس، فيما غادر بقية الجرحى المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات اللازمة.من جانبه، أوضح مدير المستشفى الجامعي بمدنين، طيب التمتام، أن 14 جريحا لازالوا يقيمون بهذا المستشفى، واصفا حالتهم بالمستقرة، وذلك من جملة 54 جريحا تم استقبالهم بين يومي السبت والاحد الفارطين.وذكر، ذات المصدر، أنه تم يوم أمس الاثنين، استقبال جريحين إضافيين تم جلبهما من مستشفى بني خداش، فيما تم نقل 3 جرحى آخرين الى مصحات خاصة بجربة وجرجيس، الى جانب مغادرة 37 جريحا المستشفى.