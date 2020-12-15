سيغما كونساي: سعيّد يتصدّر الرئاسية والدستوري الحرّ في التشريعية

تصدّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد نوايا التصويت المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر بـ51.3 بالمائة تليه عبير موسي بـ12.6 بالمائة ثم نبيل القروي بـ11.3 بالمائة وفق سبر الآراء المنشور اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والمنجز من قبل مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب.





وفيما يتعلق بنوايا التصويت للتشريعية يبيّن سبر الآراء حصول الدستوري الحرّ على 36.9 بالمائة ثم حركة النهضة بـ17.2 بالمائة يليها حزب قلب تونس بـ11.4 بالمائة وائتلاف الكرامة ب8.4 بالمائة.



