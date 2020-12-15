   Cherifa Fadel - الصبر  

سيغما كونساي: سعيّد يتصدّر الرئاسية والدستوري الحرّ في التشريعية

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 08:10 قراءة: 0 د, 21 ث
تصدّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد نوايا التصويت المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر بـ51.3 بالمائة تليه عبير موسي بـ12.6 بالمائة ثم نبيل القروي بـ11.3 بالمائة وفق سبر الآراء المنشور اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 والمنجز من قبل مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب.


وفيما يتعلق بنوايا التصويت للتشريعية يبيّن سبر الآراء حصول الدستوري الحرّ على 36.9 بالمائة ثم حركة النهضة بـ17.2 بالمائة يليها حزب قلب تونس بـ11.4 بالمائة وائتلاف الكرامة ب8.4 بالمائة.

Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 216933

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 11h 50m |           

Mohamedjerba  (Tunisia)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 11h 48m |           

Portugal  (Portugal)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 10h 58m |           
يحبّوا يقولوا في التشريعية
التجمع قد النهضة قلب تونس والائتلاف (37 مقابل 36,9
وبنوع من المصداقية ثمّ عشر فرق بينهم

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 10h 39m |           
عبير موسي وقيس سعيد وسيقما كونساي وجريد المغرب ياكلوا من نفس القصعة إلّي تحضّر فيها الإمارات.

Ahmed01  (France)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 10h 34m |           
أيّة استطلاعات رأي لا تضع النهضة في المقدمة هي استطلاعات منحازة وخاطئة بل فاسدة
فإن عاد أصحابها للصواب وقالوا بعكس ذلك أي بالنهضة ومن والاها
فهم على جادة الصواب "إلا من تاب وأصلح...والله أعلم

Sayada  (France)  |Mardi 15 Decembre 2020 à 09h 51m |           
سيغما ظاهر فاها مسغمة أكثر من اللازم



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