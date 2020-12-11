   Om Kalthoum - يا ظالمني  

كان مسلحا بسيف وعبوة غاز مشل للحركة ..مروج المخدرات بالوسط المدرسي في قبضة الامن

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 11:53 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة ليلة أمس من محاصرة مروج مخدرات بالجهة مختبأ داخل منزل وبحوزته كميات هامة من الاقراص المخدرة الخطيرة وكمية من الزطلة .

وقد تصدى المتهم للأعوان بسيف وعبوة غاز مشل للحركة ألا انهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه .


وبالتحري معه اعترف بترويج المخدرات بالوسط المدرسي بجهة تونس المدينة وباب الخضراء .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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