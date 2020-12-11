كان مسلحا بسيف وعبوة غاز مشل للحركة ..مروج المخدرات بالوسط المدرسي في قبضة الامن

باب نات -

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة ليلة أمس من محاصرة مروج مخدرات بالجهة مختبأ داخل منزل وبحوزته كميات هامة من الاقراص المخدرة الخطيرة وكمية من الزطلة .وقد تصدى المتهم للأعوان بسيف وعبوة غاز مشل للحركة ألا انهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه .وبالتحري معه اعترف بترويج المخدرات بالوسط المدرسي بجهة تونس المدينة وباب الخضراء .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.