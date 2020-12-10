   Abdelwahab - الڤندول  

امين المطيراوي: رياض جراد كان يتودد ويلحّس للقروي واليوم يهدد فينا بالانقلاب

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 11:44 قراءة: 0 د, 18 ث
نشر الاعلامي بقناة نسمة محمد امين المطيراوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك عينة من المحادثات التي جمعته بالكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد.
واكد المطيراوي ان رياض جراد كان يتودد " ويلحّس" لنبيل القروي واليوم يدعو للانقلاب على الدستور مضيفا " هذا الشاب تغير بعد ان عينته نادية عكاشة مكلفا اعلاميا باسم رئاسة الجمهورية في قناة التاسعة'".



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