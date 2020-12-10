امين المطيراوي: رياض جراد كان يتودد ويلحّس للقروي واليوم يهدد فينا بالانقلاب

نشر الاعلامي بقناة نسمة محمد امين المطيراوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك عينة من المحادثات التي جمعته بالكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد.واكد المطيراوي ان رياض جراد كان يتودد " ويلحّس" لنبيل القروي واليوم يدعو للانقلاب على الدستور مضيفا " هذا الشاب تغير بعد ان عينته نادية عكاشة مكلفا اعلاميا باسم رئاسة الجمهورية في قناة التاسعة'".