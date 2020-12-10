عبير موسي لمحمّد عمار: تنسّق معانا وبعّد تقول علينا كتلة فاشية؟ تو ننشر محادثات الواتساب بش النّاس تعرف

باب نات -

استنكرت الاربعاء 9 ديسمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، تصريحات بعض قيادات الكتلة الديمقراطية وسعيها لتقديم الخوانجية والدستورى الحر على أنهما وجهان لعملة واحدة.وقالت عبير موسى ان الكتلة الديمقراطية ممثّلة في رئيسها محمد عمار قامت بالتنسيق معها لإصدار بيان تنديد بإهانة المرأة ثم تم التراجع عن ذلك.وأوضحت قائلة "محمد عمار كلّمنى ينسّق معايا على الواتساب وتفاهمنا على بيان تنديد لكن بعد ما صار شي".وعلقت قائلة " ينسّق معانا وبعد يخرج يقول علينا كتلة فاشية وبيها وعليها" مشيرة الي انها ستنشر محادثات الواتساب بينها وبين محمد عمار.