عبير تحذّر الطبّوبي: ستكونوا خصوما لنا اذا انخرطتم في المخطط القذر مع الكتلة الفاشلة التي يوفّر لها قيس سعيد غطاء سياسيا

باب نات -

حذرت الاربعاء 9 ديسمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والامين العام المساعد سمير الشفي، من الانخراط فيما وصفته مخطّطا قذرا لتشويه الحزب الدستوري الحر ووضعه في نفس الخانة مع الخوانجية وائتلاف الكرامة وفق تعبيرها.ورجحت عبير موسي ان زيارة الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي الي البرلمان لإعلان مساندة الكتلة الديمقراطية المعتصمة يأتي في اطار أجندة وصراع بين رؤوس السلطة.وخاطبت عبير موسي الشفي قائلة "هاك ولّيت انت ولّي معاك تعرف تجي للبرلمان وتندد بالعنف" في اشارة الي أن الاتحاد تجاهلها ولم يعبر عن تضامنه معها رغم تعرضها للعنف.وهددت عببر الطبوبي والشفي قائلة "الاتحاد شريك الدساترة ومتاعنا وأكبر قوة في البلاد هي الحزب الدستوري واذا وافقتم على أن يتم نعت الحزب الدستوري من اشباه الثورجيين بالفاشية والدعوة للتخلص منا على أساس اننا جزء من الاستقطاب الثنائي، ستكونوا خصومنا ولن نصمت أمام اي مخطط من هذا النوع".واشارت عبير موسي الي أن الكتلة الديمقراطية الفاشلة حسب وصفها، لها غطاء سياسي يوفره لها الرئيس قيس سعيد لكن ليس لها أي امتداد شعبي واعتبرت أن دخول اتحاد الشغل على الخط هدفه على الأرجح توفير الامتداد الشعبي المفقود لهم لتحسين شروط التفاوض مع الخوانجية مجددة تأكيده على أنها لن تقبل بهذه المخططات ولن تسمح بتشويه حزبها.