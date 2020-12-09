محمد عبو يستقيل من التيار

أفادت اذاعة موزاييك أنّ الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي ومؤسس الحزب، قدّم استقالته من الحزب، وذلك بعد إن استقال من الأمانة العامة يوم 2 سبتمبر الماضي وتعهّد بعدم الترشح لأي مسؤولية حزبية أو سياسية.



وأفادت مصادر لموزاييك أن عبو يرغب في أن تكون مواقفه من الوضع الذي تعيشه البلاد متحررة ولا تلزم سوى شخصه دون إحراج لحزب التيار أو ربط مواقفه بمواقف الحزب، نافيا ما يروج حول وجود انقسام داخل التيار أو مشاكل داخلية.

المصدر - موزاييك



