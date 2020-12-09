   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

محمد عبو يستقيل من التيار

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 11:19 قراءة: 0 د, 23 ث
أفادت اذاعة موزاييك أنّ الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي ومؤسس الحزب، قدّم استقالته من الحزب، وذلك بعد إن استقال من الأمانة العامة يوم 2 سبتمبر الماضي وتعهّد بعدم الترشح لأي مسؤولية حزبية أو سياسية.

وأفادت مصادر لموزاييك أن عبو يرغب في أن تكون مواقفه من الوضع الذي تعيشه البلاد متحررة ولا تلزم سوى شخصه دون إحراج لحزب التيار أو ربط مواقفه بمواقف الحزب، نافيا ما يروج حول وجود انقسام داخل التيار أو مشاكل داخلية.
المصدر - موزاييك

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 216565

Bannour  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 14h 48m |           
لا سامحني سي عبو فمّا إنشقاق في الحزب .لأنه عند دعوتك لإنزال الجيش فمّا من عارضك بشدة

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 14h 24m |           
Son dernier appel à l'intervention de l'armée dans les affaires politiques,nécessite son incarcération....J'espère qu'il retire ses propos,et s'excuse auprès du peuple qui a donné des martyrs pour avoir la démocratie

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 14h 07m |           
ان شاء الله خطوة في الاتجاه الصحيح وعودة للرشد والوعي

Karimyousef  (France)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 13h 12m |           
Son état psychologique est inquiétant. Je le conseille sérieusement de consulter,il a besoin d'aide et de soutien psychologiques.
La violence de ses propos montrent à quel point il est touché.Il semble profondément traumatisé par le fait d'avoir été écarté du gouvernement.
D'ailleurs, la veille de la dissolution du gouvernement,il a essayé de faire un putch contre elfakfak pour prendre sa place ceci prouve son attachement viscéral au pouvoir et aux projecteurs des TV.
باختصار لا يؤتمن

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 11h 29m |           
جرالو كيف نجيب الشابي. من حزب إل حزب. يخدم صانع عند عبير موسي وعامل فيها أبو العرّيف. ويدعو لانقلاب. برّا داوي روحك.



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 | 24 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
11°
 15° % 76 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1115°-916°-1217°-1315°-12
  • Avoirs en devises
    22183,6

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29629 DT        1$ =2,72348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   1658,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة