تبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد محور لقاء الغنوشي بالنائب العام لدولة قطر

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب عصر يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 بقصر باردو، الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي كان مرفوقا بسفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي، .وكان اللقاء وفق بلاغ للبرلمان, مناسبة لتبادل وجهات النظر لتعزيز الأسس العميقة للعلاقات الاخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.كما تمّ التطرّق الى احتضان تونس للنسخة الخامسة لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. وشدّد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية.وكانت المحادثة وفق نفس البلاغ, مناسبة للتطرق الى تطوّرات الأوضاع في المنطقة العربية، وأهمية تكثيف الجهود من أجل العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.