سهام العيادي تشرف على جلسة عمل حول تطوير أداء الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية ونشاطها..

باب نات - في إطار مواصلة العمل على بلورة مشروع إصلاحي جذري لقطاع التربية البدنية ويساهم في تطوير الرياضة المدرسية والجامعية والارتقاء بأداء الجامعة المشرفة على هذا الإختصاص من حيث الهيكلة والتسيير، انعقدت اليوم الثلاثاء جلسة عمل ثالثة بإشراف كاتبة الدولة سهام العيادي وبحضور أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل القانون الأساسي للجامعة وفقا للمنظومة التشريعية المتوفرة، تم خلالها عرض ما أفضت اليه جلسات العمل السابقة على مستوى تنقيح فصول النظام الأساسي للجامعة بعد مراجعتها وجردها وذلك إمّا بالتعديل أو بالحذف إضافة الى مناقشة عدد من المقترحات الإصلاحية الكفيلة بتجاوز الاشكاليات الهيكلية والقانونية للجامعة وتطوير قطاع الرياضة المدرسية والجامعية عموما.

وتمّت الجلسة بحضور عدد من الإطارات السامية للوزارة وأعضاء الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية برئاسة آية البلطي.



