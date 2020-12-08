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رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 11:20 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات - التأمت مساء امس الاثنين 07 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي حضرها رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي والكاتبة العامة والناطقة الرسمية باسم المنظمة بوراوية العقربي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وتناول اللقاء أبرز المشاغل التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات منها التشغيل والصحة والتعليم ومشاركتهم في الحياة العامة. كما مثل بعث هيكل لدى رئاسة الحكومة يعنى بهذه الفئة أبرز محاور هذه الجلسة من أجل ان يتواصل التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لذوي الإعاقة.


واعتبرت الكاتبة العامة والناطقة الرسمية باسم المنظمة بوراوية العقربي أن هذا اللقاء كان إيجابيا مع رئيس الحكومة الذي أكد حرصه على تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن المنظمة تسعى إلى الترفيع في نسبة انتداب هذه الفئة من 2 بالمائة إلى 3 بالمائة من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية.

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