في مناوشة بالبرلمان، سعيد الجزيري لنعمان العش: موكش متربّي وقليل الأدب

باب نات -

تدخل السبت 5 ديسمبر، النائب سعيد الجزيري خلال مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وتحدث عما وصفها بالمظلمة التي تتعرض لها اذاعة القرآن الكريم بسبب عدم احترام الهايكا للقرارات القضائية.وندد النائب نعمان العش بمداخلة الجزيري واعتبر أن حديث الجزيري عن اذاعة القرآن الكريم يتنزل في اطار تضارب المصال وأنه كان على رئيسة الجلسة عدم السماح له بالحديث عن الاذاعة.وردا على نفي علاقته بالاذاعة وأنه لم يعد مديرا لها قال العش مخاطبا الجزيري "نعرف علاقتك بمدير الاذاعة وانت نهار اكل مادد وجهك فيها وحتى اللجان البرلمانية ما تحضرهاش".واستنكر الجزيري مداخلة العش وطالب بنقطة نظام جدد فيها تأكيده أن حضوره في الاذاعة يكون دائما كضيف مشيرا الي انه سبق له الظهور فب قناة التاسعة او فيرها كضيف قار.ورفض الجزيري استعمال نعمان العش لعبارة "مادد وجهو" معتبرا ان في ذلك تقليل من احترامه وخاطبه قائلا "موكش متربي وقليل الأدب".