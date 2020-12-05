   Najet - شكل تاني  

عصام الشابي: نائب يدعو الى غلق فانة من البرلمان لو اغلق فانة افكاره لكان افضل

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 09:58 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات - ندد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بدعوة اطلقها النائب عن حركة الشعب حاتم بوبكري عن جهة الكاف باغلاق فانة الغاز التي تربط الجزائر مع ايطاليا دون النظر في التبعات الدبلوماسية والاقتصادية.

يذكر أن النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري استنكر الجمعة 4 ديسمبر، تصدي الأمن لمعتصمين أمام مقر ولاية الكاف مؤكدا تعرض المعتصمين لاعتداء عنيف من طرف الأمن.


وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، دعا البوبكري الأمنيين ونقاباتهم الي عدم تطبيق تعليمات رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعامل مع المعتصمين.
وأعلن النائب أنه وردا على هذا التعاطي الحكومي مع المطالبين بالتشغيل سيتم غلق "فانة" الغاز بالكاف وقال " سنغلق فانة الغاز ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية قد تحصل مع الجزائر او ايطاليا وعليك ان تتحمل المسؤولية


وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" نائب يدعو من منبر مجلس نواب الشعب إلى غلق "فانة الغاز" بالكاف حتى لو أدى ذلك الى أزمة مع إيطاليا و الجزائر...
لو أغلق فانة أفكاره لكان أفضل."






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216333

BenMoussa  ()  |Samedi 05 Decembre 2020 à 10h 28m |           
يا عصام افكار هذا النائب كالمجاري ليس لها فانة
تنساب معفنة نتنة معكرة تؤذي ولا تنفع



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

السبت 05 ديسمبر 2020 | 20 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
18°
 21° % 42 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-1214°-915°-916°-1213°-11
  • Avoirs en devises
    22138,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1706,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة