عصام الشابي: نائب يدعو الى غلق فانة من البرلمان لو اغلق فانة افكاره لكان افضل

باب نات -

" نائب يدعو من منبر مجلس نواب الشعب إلى غلق "فانة الغاز" بالكاف حتى لو أدى ذلك الى أزمة مع إيطاليا و الجزائر...

لو أغلق فانة أفكاره لكان أفضل."