عصام الشابي: نائب يدعو الى غلق فانة من البرلمان لو اغلق فانة افكاره لكان افضل

باب نات - ندد الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بدعوة اطلقها النائب عن حركة الشعب حاتم بوبكري عن جهة الكاف باغلاق فانة الغاز التي تربط الجزائر مع ايطاليا دون النظر في التبعات الدبلوماسية والاقتصادية.
يذكر أن النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري استنكر الجمعة 4 ديسمبر، تصدي الأمن لمعتصمين أمام مقر ولاية الكاف مؤكدا تعرض المعتصمين لاعتداء عنيف من طرف الأمن.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، دعا البوبكري الأمنيين ونقاباتهم الي عدم تطبيق تعليمات رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعامل مع المعتصمين.
وأعلن النائب أنه وردا على هذا التعاطي الحكومي مع المطالبين بالتشغيل سيتم غلق "فانة" الغاز بالكاف وقال " سنغلق فانة الغاز ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية قد تحصل مع الجزائر او ايطاليا وعليك ان تتحمل المسؤولية
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" نائب يدعو من منبر مجلس نواب الشعب إلى غلق "فانة الغاز" بالكاف حتى لو أدى ذلك الى أزمة مع إيطاليا و الجزائر...
يذكر أن النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري استنكر الجمعة 4 ديسمبر، تصدي الأمن لمعتصمين أمام مقر ولاية الكاف مؤكدا تعرض المعتصمين لاعتداء عنيف من طرف الأمن.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، دعا البوبكري الأمنيين ونقاباتهم الي عدم تطبيق تعليمات رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعامل مع المعتصمين.
وأعلن النائب أنه وردا على هذا التعاطي الحكومي مع المطالبين بالتشغيل سيتم غلق "فانة" الغاز بالكاف وقال " سنغلق فانة الغاز ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية قد تحصل مع الجزائر او ايطاليا وعليك ان تتحمل المسؤولية
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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