منزل تميم: القبض على شخص من أجل القتل العمد مع سابقية القصد

على إثر تعرض إمرأة إلى الطعن بواسطة آلة حادة بمنزلها بمنزل تميم، تحوّلت وحدات منطقة الأمن الوطني بالجهة على عين المكان أين تم العثور على جثة الهالكة حاملة لعديد الطعنات مستوى الصدر والظهر والعثور على آلة حادة "سكين".ووفق بلاغ الداخلية تم حصر الشبهة في شخص (30 سنة، من متساكني الجهة) الذي تم إلقاء القبض عليه بمقر إقامته حيث كان في حالة هيستيرية وأمكنت السيطرة عليه وحجز آلة حادة "ساطور".بالتحري معه، اعترف بارتكابه لجريمة قتل الهالكة بعد تخطيطه المسبق لذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، كما اعترف أيضا بتولّيه الإعتداء بالعنف الشديد على أحد جيرانه ثم التحول إلى منزل إحدى جاراته والإعتداء عليها بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة مما تسبب لها في إصابات مختلفة.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "القتل العمد مع سابقية القصد" و"محاولة القتل العمد مع سابقية القصد" واتخاذ ما يتعين في شأنه.