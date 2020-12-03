في سيدي حسين تفكيك وفاق اجرامي كان ينفذ براكاجات بالخنق

باب نات -

تمكن اعوان مركز الاستمرار بمنطقة الامن الوطني بالعطار سيدي حسين من تفكيك وفاق اجرامي اختصوا تنفيذ البراكاجات بالخنق .وكان منطلق القضية على إثر تقدم شخص إلى مقر مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين مساء يوم أمس 02 ديسمبر 2020 والإعلام عن تعرض إبنه القاصر يبلغ من العمر 15 سنة إلى عملية سلب حيث تولّى شخصين اعتراض سبيله أثناء عودته من المعهد وقام أحدهما بخنقه من الخلف حتى لايتمكن من الحركة في حين تولّى الثاني تفتيشه وسلبه هاتفه الجوال.تعهدت الوحدات المذكورة بالبحث في الموضوع وتمكنت من القبض على شخصين اعمارهما بين 17 و22 سنة، من ذوي السوابق العدلية اللذان بالتحري اعترفا بما نسب إليهما وبتفريطهما فيه بالبيع إلى أحد متساكني الجهة الذي بعد نصب كمين محكم له، أمكن القبض عليه وحجز المسروق.وقد اعترفا بارتكاب عدة عمليات سلب مماثلة .باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل "افتكاك متاع الغير بالقوة والمشاركة في ذلك".