ارتفاع احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى ما يعادل 3ر22 مليار دولار بما يغطي 154 يوم توريد

باب نات -

ارتفع احتياطي النقد الاجنبي لتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2020، الى 3ر22 مليار دينار مما سيمكن البلاد من تغطية وارداتها لمدة 154 يوما وفق بيانات البنك المركزي التونسي .يذكر أن المبادلات التجاريّة لتونس مع الخارج سجّلت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأوّل من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.وتقلّصت الصادرات بنسبة 19،2 بالمائة والواردات بنسبة 22،2 بالمائة وذلك بالأسعار القارّة، بحسب مؤشّرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال خلال جلسة حوار مع الحكومة عقدت يوم 28 اكتوبر 2020 ان حاصل الدفوعات الخارجية للاقتصاد للسنوات 2019 و2020 أصبح إيجابيا بمعدل 3ر2 مليار دينار وهو ما ساهم بصفة كبيرة في تعزيز المخزون الوطني من العملة الاجنبية.ويتحدد تطور المخزون الوطني من العملة الاجنبية بصفة اجمالية بتطور حاصلين أساسيين وهما حاصل دفوعات الخزينة وحاصل دفوعات الاقتصاد.واتسمت سنوات 2016 و2017 و2018 بحاصل سلبي مرتفع للدفوعات الخارجية للاقتصاد بلغ معدل 6ر4 - مليار دينار وهو ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات من العملة خلال السنوات المذكورة بالرغم من الحاصل الايجابي لدفوعات الخزينة وفق العباسي.