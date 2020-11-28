غازي الجريبي يهاجم ماهر زيد: من المضحكات المبكيات أنك نائب شعب

باب نات -

هاجم السبت 28 نوفمبر غازي الجريبي، وزيرالدفاع السابق ومحامي شركات رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ، النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد.وقال الجريبي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "من المضحكات المبكيات أن المدعو ماهر زيد نائب شعب، محكوم عليه جزائيا، يتعمد الافتراء والكذب و الادعاء بالباطل".وتابع تعليقا على تدوينة لماهر زيد "نحن نترفع عن هذه الأساليب القذرة لكنه سوف يتحمل مسؤوليته الجزائية كاملة أمام القضاء.تجدر الاشارة الي أن ماهر زيد قال في تدوينته حول الجريبي "علمت من مصادر موثوقة أنه غادر البلاد منذ شهرين ( في علاقة بقضية شركات الياس الفخفاخ باعتباره محاميه ) ، و تحصن بفرنسا التي يحمل جنسيتها، و لما قرأت تصريحه الذي يحمل تهديدا و وعيدا لاستقرار بلادنا ، تذكرت قول الأجداد : ما ثماش قطوس يصطاد لربي، فبحيث لو كان الركوب على الاحداث والاصطياد في القضايا العادلة يوصل ، لأوصل آخرين قد احترفوا تلك التجارة".