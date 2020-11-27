تسليم حافلتين لفائدة مرضى غسيل الكلى ذوي الوضعيات الهشة بعدد من معتمديات ولاية القصرين

باب نات -

في إطار برنامج المبادرة من أجل التنمية الجهوية IDR بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ، إنتظم صباح اليوم بمقر الوزارة موكب تم خلاله تسليم حافلتين لفائدة مرضى غسيل الكلى بمعتمديات سبيبة وفريانة وماجل بالعباس وجدليان والعيون بولاية القصرين.وأشرف على هذا الموكب بلقاسم عياد رئيس هيئة التنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك بحضور Adelheid Uhlmann رئيسة مشروع المبادرة من أجل التنمية الجهوية بالوكالة الألمانية للتعاون الفني والمدير الجهوي للصحة العمومية بولاية القصرين وعدد من إطارات الوزارة والاطارات الجهوية.وستساهم الحافلتين في تحسين ظروف نقل المرضى المحتاجين للعلاج والقاطنين بالمعتمديات المذكورة ثلاث مرات في الأسبوع إلى المستشفى الجهوي بالقصرين وكذلك إلى مستشفى تالة للقيام بغسيل الكلى، لاسيما وأن هؤلاء المرضى من ذوي الدخل المحدود ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية اللازمة، حيث يقدر معدل المسافة التي يقضونها للوصول إلى أحد المستشفيين بـحوالي 120 كلم وبتكلفة تعادل 25 دينار وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليهم.ويذكر أن برنامج التعاون الدولي المبادرة من أجل التنمية الجهوية يهدف إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ جديدة للمقاربة التشاركية في مجال التنمية الجهوية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.