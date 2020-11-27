رئيس الحكومة يُشرف على جلسة عمل لدراسة النقاط التنموية بولاية مدنين

باب نات - أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل لتدارس النقاط التنموية بولاية مدنين بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووالي مدنين حبيب شواط، إضافة إلى عدد من الإطارات الجهوية بمدنين.



وخلال هذه الجلسة بــيّن رئيس الحكومة هشام مشيشي أنّ الحكومة حريصة على متابعة وتفعيل المشاريع التنمويّة والبحث المشترك عن الآليات الكفيلة بمعالجة بعض النقاط التنموية التي تكتسي صعوبة في تفعيلها على أرض الواقع، وذلك في إطار مقاربة جهوية مبنـيّة على الشراكة والتعاون الدائم مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة مكوّنات القوى الحيّة بالجهة، باعتبار أن البرامج والأطروحات التنموية تنبع من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للجهة قصد الاستجابة إلى تطلّعات أهالي مدنين.



