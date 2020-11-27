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البرلمان: إحالة تقرير لجنة المالية حول مشروع ميزانية الدولة على الجلسة العامة غدا السبت

Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 14:30 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - أشرف طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 على اجتماع مكتب المجلس .
واطلع المكتب على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2021 ، وقرّر إحالته على الجلسة العامة ليوم السبت 28 نوفمبر 2020.

كما أحال المكتب على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2019 وبرنامج عملها لسنة 2021.


وتداول المكتب اثر ذلك في مواضيع تتصل بالنشاط الخارجي لاسيما ما يتعلق منه بتنشيط مجموعات الصداقة البرلمانية ، وبالإعداد لاحتضان مجلس نواب الشعب للدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال سنة 2021.

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