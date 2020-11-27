   Om Kalthoum - كوكتيل  

إحباط محاولتي تهريب 1045غرام من الكوكايين و25ألف حبة اكستازي.

Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 11:48 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات -
في عمليتين نوعيتين بمطار تونس قرطاج وبميناء حلق الوادي




تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الخميس 26نوفمبر 2020 من إحباط محاولة تهريب صفيحتين من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 1045غراما مخفية بإحكام داخل جسم مسافر من أصول إفريقية قادم من باريس .
وقد تمت إحالة المحجوز إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.



وفي السياق ذاته تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 25 ألف حبة اكستازي مخفية داخل أربعة مقاعد تحتوي على 20كيس بداخلها كمية المخدرات المذكورة محملة على متن شاحنة قادمة من ميناء مرسيليا يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج.
تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.





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