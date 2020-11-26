التلفزة التونسية تحتفل باليوم الاعلامي المفتوح لدعم القضية الفلسطينية

يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 :

ككل سنة تضع التلفزة التونسية برمجة خاصة للاحتفال باليوم الاعلامي المفتوح للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق ليوم 29 نوفمبر 2020 و إن كانت فلسطين حاضرة في اغلب الأحيان في التغطيات الإخبارية و الانتاجات البرامجية على امتداد السنة في القناة الوطنية الاولى.وفي هذا الإطار أعدت التلفزة التونسية برمجة إحتفالية متنوعة تشرع في بثها انطلاقا من يوم الجمعة 27 نوفمبر ضمن البرنامج الصباحي "صباحكم تونسي" الذي يستضيف عدد من الشعراء و الأدباء والمثقفين من فلسطين للحديث عن القضية الفلسطينية و مدى صمودها في وجه الاحتلال ، وبرمجة أخرى ليوم الأحد 29 نوفمبر تتراوح بين الإخبارية والثقافية والمنوعاتية موزعة كالآتي :1. الإخبار:- ورقات إخبارية حول رمزية الاحتفال و صمود أبناء الشعب الفلسطيني- ضيف الأخبار : سعادة سفير فلسطين في تونس2. البرمجة :- " عمار الغول " وثائقي من إنتاج التلفزة التونسية تجربة تونسي في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.موعد البث: منتصف النهار ( 12.00 ) .- " مسرحية الطريق " : مسرحية ركحية لفرقة منظمة التحرير الفلسطينية عرضت بالمسرح البلدي بتونس العاصمة سنة 1970 .موعد البث الرابعة ( 16.00 ) مساء- " القدس قصة صمود " : وثائقي متوج بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون 2018.موعد البث الخامسة مساء ( 17.00 )- " سهرة ثقافية / فنية " : حفل موسيقي لمرسال خليفة متبوعا بعرض فني ثلاثي جبران.موعد البث الثامنة و خمس و أربعين دقيقة ( 20.453. البرامج :- "فلسطين في وجدان التونسي " مساحة تنشيطية ضمن برنامج " ديما معنا " تتضمن ربطا مباشرا مع تلفزيون فلسطين و تقديم ريبورتاج مصور عن تصميم مسجد في مدينة تطاوين التونسية حسب مثال التهيئة للمسجد الأقصى.موعد البث الأحد 29 نوفمبر 2020 ما بين السادسة مساء و الثامنة ليلا