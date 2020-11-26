   Malouf - ناعورة الطبوع  

فظيع في منوبة مقتل عائلة باكملها ...

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 15:56 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - لقيت ظهر اليوم الخمبس 26 نوفمبر 2020 عاىلة تتكون من 4 انفار الزوجين وابنيهما مصرعهم داخل منزلهم بجهة طريق الشويقي طبربة أثر تسرب للغاز داخل منزلهم .

وقد قام الجيران بنقلهم للمستشفى المحلي بطبربة الا انهم فارقوا الحياة .


وقد اذنت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أثر اعلامها بالحادثة باحالة جثث الضحايا على مصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة...

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