فظيع في منوبة مقتل عائلة باكملها ...

باب نات -

لقيت ظهر اليوم الخمبس 26 نوفمبر 2020 عاىلة تتكون من 4 انفار الزوجين وابنيهما مصرعهم داخل منزلهم بجهة طريق الشويقي طبربة أثر تسرب للغاز داخل منزلهم .وقد قام الجيران بنقلهم للمستشفى المحلي بطبربة الا انهم فارقوا الحياة .وقد اذنت النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أثر اعلامها بالحادثة باحالة جثث الضحايا على مصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة...