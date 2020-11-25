هذا السبت من قابس : انطلاق البث المباشر للإذاعة الجمعياتية عليسة اف ام على التردد 101.2

باب نات -

تستعد أسرة الإذاعة الجمعياتية عليسة اف ام بقابس بكل ثبات وحرفية إلى انطلاق بثها المباشر عبر التردد 101.2 وذلك يوم السبت 28 نوفمبر 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا بعد أن تحصلت على إجازة استغلال قناة إذاعية جمعياتية من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا" يوم 21 ماي 2020 ، وبالتالي تحقيق حلم ال7 سنوات وانطلاق تجربة جديدة في البثّ على موجات الـ”آف آم” بعد ان كانت الإذاعة تبثّ على الـ”واب”.إذاعة جمعياتية فتية تشرف عليها الإعلامية عائشة معتوق رفقة فريق إعلامي متنوع ، حيث ستعمل اذاعة عليسة الى تشريك شباب أهالي مدينة قابس وجعلهم عنصرا فاعلا في المجالات الثقافية و الشبابية والرياضية والإعلامية و تمكينهم من فرصة التعبير عن مشاغلهم، بالإضافة إلى إيصال صوتهم ومساعدتهم على تحقيق نجاحاتهم في مختلف الاختصاصات مع تسليط الضوء على المواهب الشابة في جميع القطاعات ومساعدتهم على تطوير قدراتهم.كما ستسعى اذاعة عليسة اف ام لتكون صوت الجنوب التونسي عبر ارساء صحافة القرب وتســـليط الضـــوء على المبادرات الشـــبابية الناجحة وتغطية جميع الأنشطة الثقافية والإبداعية داخل المؤسسات الثقافية والتربوية والجامعية وصلب الجمعيات الثقافية.