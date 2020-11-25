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موقع ميدل إيست آي البريطاني : الإمارات تتخذّ إجراء انتقاميا ضد الرئيس التونسي قيس سعيد

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 08:44 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل ايست آي البريطاني في نسخته الفرنسية تقريرا تحت عنوان
Les Émirats arabes unis imposent des restrictions de visa aux Tunisiens

تحدث عن القرار الاماراتي الأخير بمنع التأشيرات على التونسيين.


و نقل التقرير تصريح وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الذي أكد خلال جلسة برلمانية ان الدولة التونسية تتعامل رسميا مع الجهات الرسمية الإماراتية و أن القرار المتخذ كان من طرف الناقلة الجوية و أن تونس ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد الإستيضاح .

و رجّح التقرير أن يكون هذا الإجراء الإماراتي حركة انتقامية ضد الرئيس التونسي بعد زيارة رسمية أداها للدوحة و تواصلت ل 3 أيام حيث تزامنت مع القرار الإماراتي فمن المعروف على أبوظبي أنها ترفض اي تقارب لأي حاكم عربي مع قطر و أميرها تميم بن حمد آل ثاني .

يذكر أن الإمارات كانت قد اتخذت قرارا مماثلا يوم 22 ديسمبر 2017 بمنع التونسيات من السفر عبر الناقلة الإماراتية حتى و ان تعلق الامر بعبور نحو وجهة أخرى و هو ما اثار غضب الرأي العام التونسي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215677

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 25 Novembre 2020 à 09h 07m |           
L'image du Tunisien ternie encore une fois par le piètre personnel politique !



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