القبض على عصابة اجرامية روعت أصحاب مستودعات الفريب بالزهروني بالنهب

باب نات -

اكد محرز القاسمي الناطق باسم نقابة اعوان وإطارات منطقة الامن بالسيجومي اليوم الثلاثاء 24نوفمبر 2020لبات نات ان اعوان فرقة الشرطة العدلية والنسيج الامني بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي تمكنوا من تفكيك عصابة اجرامية اختصت نهب مستودعات باعة الفريب بالجهة .وكان منطلق القضية على إثر ورود مكالمة هاتفية يوم 22 نوفمبر 2020 على منطقة الأمن الوطني بالسّيجومي مفادها محاولة مجموعة من الأشخاص سرقة مستودع معدّ لبيع الملابس المستعملة بجهة الزهروني.فتمّ إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وقامت دوريّتين تابعتين لمركز الأمن الوطني بالزهروني وفرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالسّيجومي بالتنقل على عين المكان وألقت القبض على 3 أشخاص .تتراوح أعمارهم بين 20 و21 سنة قاطنين الزهروني بصدد خلع المستودع المذكور وحجزت لديهم مفكّي براغي ومفكّ مسامير (Arrache-clou).بإستدعاء صاحب المحلّ موضوع السّرقة أفاد انه تعرّض لعمليّة سرقة 25 كيسا من الملابس المستعملة، وبالتحرّي مع المظنون فيهم إعترفوا بعملية السّرقة المذكورة كما دلّوا على مكان إخفاء المسروق، حيث قامت الوحدات الأمنيّة بالتنقل وحجز 25 كيسا كما امكن إلقاء القبض على شخصين آخرين اعمارهما بين 24 و29 سنة قاطنين الجهة ينتميان لتلك العصابة .بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.