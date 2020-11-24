رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي

باب نات -

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بثكنة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بضاحية قمرت، على موكب إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة مخصصة لنقلهم سنة 2015 بشارع محمد الخامس وسط العاصمة.وإثر تحية العلم تولى رئيس الجمهورية وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء مختلف أسلاك القوات الحاملة للسلاح، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الأمن الرئاسي، في موكب حضره بالخصوص عائلات شهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية الغادرة.ومثل هذا الموكب مناسبة تحادث خلالها رئيس الدولة مع أفراد عائلات الشهداء والجرحى، واستفسر عن أحوالهم واستمع إلى مشاغلهم وأعرب عن حرصه الشديد على متابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم وعلى مستقبل أبنائهم.وقد حضر هذا الموكب، إلى جانب عائلات الشهداء، المستشار أول مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وإطارات الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة وعدد من ممثلي السلط الجهوية والمحلية، فضلا عن أعضاء الديوان الرئاسي.يذكر أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة لنقل اعوان الامن الرئاسي بمحمد الخامس بتونس العاصمة قد جدّت يوم 24 نوفمبر 2015 و أسفرت عن استشهاد 13 امنيّا وجرح آخرين بين امنيين ومدنيين .