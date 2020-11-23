في رواد المصنف خطير " ولد وسيلة " وعصابته في قبضة الامن

باب نات -

تمكن اعوان مركز الاستمرار بمنطقة الامن الوطني بأريانة الشمالية واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على مصنف خطير معروف بكنية "ولد وسيلة " اختص البراكاجات وترويج المخدرات بجهة رواد .هذا وتم إيقاف عصابته التى تتكون من 7 انفار .وبعرض هويته على الناظم الالي تبين انه محل عدة مناشير تفتيش في قضايا ترويج مخدرات.وباستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وببقية المتهمين من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.