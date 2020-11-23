   Nabniha karaoui - يا سعد  

على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين لطفي العماري واسكندر الرقيق بسبب الداعية البشير بالحسن

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 00:55 قراءة: 0 د, 23 ث
شهد برنامج "وحش الشاشة" الذي يبث على قناة التاسعة تلاسنا وشتائم متبادلة بين الاعلامي لطفي العماري والناشط والمدون اسكندر الرقيق.
وتمثل الخلاف في الموقف من الشيخ البشير بالحسن وفكره الذي وصفه العماري بالمتطرف.
كما قال العماري ان البشير بالحسن متابع في فرنسا بسبب تطرفه.
وقد رفض الرقيق هذا الخطاب قائلا ان العماري كاذب ومتجن ليطالبه الاخير بسحب كلمته والاعتذار.

وتبادل الطرفين الشتائم في حين قام المقدم سمير الوافي باخذ فاصل اشهاري...


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