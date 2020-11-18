أريانة : الدولة تسترجع 13 هك من أراضيها و تحوز جزء منها لفائدة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.

باب نات -

تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بولاية أريانة أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 استرجاع عقار دولي فلاحي مساحته قرابة 13هك كائن بمنطقة الزريبة من معتمدية قلعة الأندلس بولاية أريانة، تمّ الاستيلاء عليه من قبل أحد الأفراد للمرة الثانية ، وذلك إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة.وقد تم في ذات الوقت تحويز منتفعين ( 02 ) بأجزاء من العقار المسترجع وذلك في إطار مقتضيات المنشور عدد 6/4/م المؤرخ في 18 جويلية 2018 المتعلق بإسناد مقاسم فلاحية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.وستتولى مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بأريانة إعادة توظيف الجزء المتبقي من العقار بعرضه للكراء بالمزاد العلني في أقرب الأوقات.وجرى استرجاع هذا العقار بحضور ممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة وخلية التصرف في العقارات المسترجعة إلى جانب السلط الأمنية.