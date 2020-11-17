الخطوط الجوية القطرية تجري تحسينات على وزن الأمتعة للمسافرين من أفريقيا

بلاغ صحفي -

يسرّ الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن إجراء تحسينات على وزن الأمتعة للمسافرين على متن رحلاتها المنطلقة من أي من الوجهات في أفريقيا.واعتباراً من اليوم، سوف يحظى مسافرو الناقلة الوطنية لدولة قطر إلى وجهات مختارة بإمكانية حمل قطعتين من الأمتعة سواء كانت رحلتهم على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وذلك كما يلي:درجة رجال الأعمال: حتى 64 كيلوغرام (مقسمة على حقيبتين – على أن لا تبلغ إحداهما أكثر من 32 كيلوغرام)الدرجة السياحية: حتى 46 كيلوغرام (مقسمة على حقيبتين – على أن لا تبلغ إحداهما أكثر من 23 كيلوغرام)وقال السيد هينريك دو بيريز، نائب الرئيس للعمليات التجارية في أفريقيا في الخطوط الجوية القطرية: "سوف يساهم هذا الإعلان الجديد بتمكين المسافرين من الاستمتاع بالمزيد من المرونة والراحة عند سفرهم على متن رحلاتنا سواء على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. ونتطلع من خلال زيادة الوزن المسموح به للأمتعة إلى تمكين المسافرين من تحقيق الاستفادة القصوى من رحلاتهم سواءً كانت بغرض زيارة الأقارب أو السياحة، وطمأنة بالهم بأن لديهم ما يكفي من وزن للأمتعة التي يرغبون بحملها معهم".وبحلول نهاية عام 2020، سوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى 19 وجهة في أفريقيا، وهي: أكرا وأديس أبابا والجزائر وكيب تاون والدار البيضاء ودار السلام وجيبوتي وديربان وأنتيبي وجوهانسبرغ وكيغالي وكلمنجارو ولاغوس ولواندا ومابوتو ومقديشو ونيروبي وتونس وزنجبار.وأعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً إتاحة خدمة الاتصال المجاني بالإنترنت اللاسلكي فائق السرعة لجميع مسافريها لمدة 100 يوم – حتى 2 يناير 2021، وذلك احتفالاً بإطلاقها أكثر من 100 طائرة من أحدث طائراتها المجهّزة بالإنترنت فائق السرعة عريض النطاق. وتقدم الخطوط الجوية القطرية الآن أكبر عدد من الطائرات المجهزة بالاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقياكما أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً إطلاق برنامج للتعويض عن الكربون بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وشركة كلايمت كير. وسيحظى مسافرو الناقلة الآن بالفرصة لاختيار برنامج التعويض عن الكربون عند شراء تذاكر السفر من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت والتطبيق الخاص بالهاتف المحمول.وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. بالإضافة إلى ذلك، فقد فاز مطار حمد الدولي مؤخراً بجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط"، وجائزة "ثالث أفضل مطار في العالم" بحسب جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2020. كما حاز مطار حمد الدولي مؤخراً على لقب ثالث أفضل مطار في العالم ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم والتي ضمَّت 550 مطاراً، وذلك بحسب نتائج جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020.وبحلول نهاية فصل الشتاء، تتطلع الخطوط الجوية القطرية لإعادة بناء شبكة وجهاتها لتصل إلى 126 وجهة عالمية – 20 وجهة في أفريقيا، و11 وجهة في الأمريكيتين، و42 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و38 وجهة في أوروبا، و15 وجهة في الشرق الأوسط. وسوف يتم تسيير الرحلات وفق جدول رحلات منتظم وقوي، مع رحلات يومية أو أكثر، إلى العديد من المدن العالمية.