مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية الانطلاق قريبا في تفعيل برنامج compact الخاص بتونس

باب نات -

اجتمع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي بعد ظهر اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد ب Kyeh KIM، نائبة رئيس مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية Millenium Challenge Corporation بحضور أعضاء لجنة قيادة برنامج التعاون مع المؤسسة.وخصص الاجتماع للوقوف على مدى التقدم في تحديد المشاريع التي تم اختيارها في اطار برنامج compact الخاص بتونس الذي سيستفيد من تمويل المؤسسة الحكومية الأمريكية، وهي مشاريع في مجالات تتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار على غرار النقل البحري واللوجستيك بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تطوير المنظومة المائية، كما تم التّطرق خلال الاجتماع الى الإجراءات العملية للانطلاق في تفعيل هذا البرنامج.وأعرب علي الكعلي بالمناسبة، عن ارتياحه للتقدم المسجل من الجانبين في اختيار المجالات التي ستحظى بتمويل مؤسسة تحدي الألفية، مشيرا أن هذه المجالات تعد من الأولويات الوطنية باعتبار مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية.وبين الوزير أن موافقة مؤسسة تحدي الألفية وحرصها على تنفيذ المشاريع التي تم تحديدها، تؤكد متانة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما تعكس الاهتمام والرغبة في دعم تونس في مسارها التنموي وانتقالها الاقتصادي.من جانبها أعربت Kyeh KIM عن سعادتها بالتوصل الى نتائج جيدة بعد عمل هام مشترك تواصل على امتداد 04 سنوات، مكن من بلوغ هذه المرحلة الأخيرة من اعداد البرنامج والانتقال الى مرحلة التفعيل قريبا.وللإشارة، فإن مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، قد وافقت على تمكين تونس من تمويل في شكل هبة تناهز 400 مليون دولار أي قرابة 1150 مليون دينار في اطار برنامج compact الخاص بتونس، سيتم تخصيصها لإنجاز مشاريع مهيكلة في مجالات حيوية في علاقة بتحسين مناخ الاستثمار والتصرف في المياه وذلك على امتداد خمسة سنوات.