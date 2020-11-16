"بعبع" وعصابته في قبضة امن العطار

باب نات -

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالعطار امس من القبض على عصابة" بعبع" التى روعت المواطنين بجهة سيدي حسين بالبراكاجات تحت الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بطعنهم بواسطة اسلحة بيضاء.وكان منطلق القضية كان على أثر تقدم مواطن لاعوان لمركز الأمن الوطني بالعطار بشكاية اكد فيها انه تعرض لعملية سلب واعتداء بالعنف خلال عودته لمنزله بجهة سيدي حسين حيث استوقفاه نفرين واعتديا عليه بالعنف الشديد وهدداه بسلاح أبيض وسلباه هاتف الجوال ومبلغ مالي .وبتعهد اعوان مركز الامن الوطني بالعطار بالموضوع تم حصر الشبهة في نفر يدعى " م . ص " من ذوي السوابق العدلية واعترف بفعلته بعد القبض عليه وعرضه على المتضرر و أدلى بهوية مرافقه وهو المكنى " بعبع " كما أفاد انه فرط في الهاتف بمبلغ مالي قدره 220 د .وبعد رصد وتحري دقيق أمكن القبض في كمين على المكنى " بعبع " محل عدة مناشير تفتيش من سلب وسرقة واعتداء بالعنف والذي تعرف عليه المتضرر مفيدا أنه استرجع هاتفه من احد الشبان الذي اشتراه بدون علمه بفساد مصدره ورغب في التتبع العدلي ضدهما .وقد تم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية الى حين عرضهما على العدالة.