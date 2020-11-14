القاضي شورابي يدعو تعاونية القضاة إلى تحمّل مصاريف علاج منظوريها

دعا القاضي علي شورابي تعاونية القضاة إلى تحمّل عبء مصاريف علاج القضاة الإستثنائية بسبب كوفيد-19 في كامل مصحات البلاد.وقال شورابي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: "تعاونية القضاة... يجب ان تتحمل مسؤولية استثنائية زمن الكورونا...عبء مصاريف العلاج عليها.....اليا و كليا ..و.في كل مصحات البلاد..."و كان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أعلن مساء الجمعة، عن تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل يوم الاثنين القادم، لتأبين القاضية سنية العريضي، فقيدة الواجب القضائي.وأوضح المكتب التنفيذي في بيان له مساء الجمعة، أن هذا التحرك هو "للاحتجاج على الأوضاع الصحية والمادية المتردية بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية"، مؤكدا اتخاذ خطوات تصعيدية في صورة عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية والمادية للقضاة، وعلى رأسها المداواة بالمستشفى العسكري.وأشارت جمعية القضاة إلى تفشي فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة ومتصاعدة بالمحاكم والمؤسسات القضائية مما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من القضاة والمحامين والكتبة والإداريين بهذا الوباء الخطير وتعكر الحالة الصحية للعديد منهم وبلوغ مرحلة وفاة بعضهم، آخرها وفاة سنية العريضي القاضية بالمحكمة الابتدائية بنابل في أوج مسيرتها القضائية بعد إصابتها بهذا الوباء اللعين.