استئناف نشاط النقل الجوي بين تونس وليبيا ابتداء من 15 نوفمبر 2020

باب نات -

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي بين ليبيا وتونس ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2020 وذلك طبقا للبرتوكول الصحي الذي يتضمن إجراءات تيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات وكذلك الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها من قبل المواطنين التونسيين والليبيين خلال تنقلهم بين البلدين في إطار التوقي من جائحة كوفيد-19.وكانت مصلحة المطارات الليبية أعلنت، استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس، اعتبارا من يوم غد السبت .وقالت المصلحة، إن "استئناف الرحلات جاء بناء على الاتفاق مع الجانب التونسي على البروتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية".وأوضحت أن البروتوكول يشمل "التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وإجراء تحليل فيروس كورونا قبل السفر بـ72 ساعة"، وغيرها.وفي 15 مارس، أعلنت الحكومة الليبية، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي كورونا.