بنزرت : ادارة مصحة تنفي ارتهان جثة متوفي بكورونا

أكد اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 الدكتور محمد القابسي مدير المصحة الخاصة ببنزرت المتهمة من طرف عائلة أحد المتوفين بارتهان جثة المتوفي , أكد أن المصحة لم ترفض ابدا تسليم الجثة للعائلة وأوفت بجميع التزامتها الأخلاقية والانسانية والمهنية وفق تصريحه .
وكذب الدكتور محمد القابسي في تصريح لاذاعة شمس اف أم , رواية شقيق المرحوم والتي مفادها رفض تسليم الجثة لهم ،نافيا أن تكون هناك أي مقايضة بين ادارة المصحة وعائلة المتوفي .
وشدد الدكتور محمد القابسي على أن المصحة لديها كل الاثباتات وذلك بشهادة وزارة الصحة التي أرسلت متفقدين للمصحة .
وصرح الدكتور القابس بأن كلفة العلاج في مجملها 72 الف دينار وهي كالأتي :
من بينها أكثر من 10 ألاف دينار كلفة أدوية مقتناة من خارج المصحة ،و أكثر من 4 الاف دينار هي كلفة التحاليل التي اجريت بالمخابر .
وأكثر من 7 ألاف دينار بعنوان أجرة الأطباء ،أما الباقي وهو 50 ألف دينار فهي من نصيب المصحة ,من بينها 36 ألف دينار كلفة الادوية التى وفرتها المصحة بطلب من الطبيب المباشر وبناء على وصفات طبية وفق تصريح الدكتور .
وهي مفصلة كالاتي : 26500 ألف دينار أدوية , 3700 أوكسيجان ،وألف دينار أشعة و400 دينار تحليل دم وغيرها من مصاريف الاقامة التي تشمل مصاريف الاطار الشبه الطبي و الانعاش وغيرها .
وأوضح مدير المصحة بأن عدد الايام المقاضاة بالمصحة 22 يوما وليس 19 يوما.
وكذب الدكتور محمد القابسي في تصريح لاذاعة شمس اف أم , رواية شقيق المرحوم والتي مفادها رفض تسليم الجثة لهم ،نافيا أن تكون هناك أي مقايضة بين ادارة المصحة وعائلة المتوفي .
وشدد الدكتور محمد القابسي على أن المصحة لديها كل الاثباتات وذلك بشهادة وزارة الصحة التي أرسلت متفقدين للمصحة .
وصرح الدكتور القابس بأن كلفة العلاج في مجملها 72 الف دينار وهي كالأتي :
من بينها أكثر من 10 ألاف دينار كلفة أدوية مقتناة من خارج المصحة ،و أكثر من 4 الاف دينار هي كلفة التحاليل التي اجريت بالمخابر .
وأكثر من 7 ألاف دينار بعنوان أجرة الأطباء ،أما الباقي وهو 50 ألف دينار فهي من نصيب المصحة ,من بينها 36 ألف دينار كلفة الادوية التى وفرتها المصحة بطلب من الطبيب المباشر وبناء على وصفات طبية وفق تصريح الدكتور .
وهي مفصلة كالاتي : 26500 ألف دينار أدوية , 3700 أوكسيجان ،وألف دينار أشعة و400 دينار تحليل دم وغيرها من مصاريف الاقامة التي تشمل مصاريف الاطار الشبه الطبي و الانعاش وغيرها .
وأوضح مدير المصحة بأن عدد الايام المقاضاة بالمصحة 22 يوما وليس 19 يوما.
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