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وزارة الصحة تذكّر بأعراض فيروس كورونا

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 10:03 قراءة: 0 د, 46 ث
أفادت وزارة الصحة الأربعاء بتسجيل 21 وفاة، و1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19))، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 74.522 ؛ منها 2.100 وفاة.


وارتفع عدد المتعافين إلى 51.750 حالة ، فيما يقيم 1590 مريضا بالمستشفيات منهم 284 حالة بالعناية المركزة.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 52 مليونا و364 ألفًا، توفي منهم أكثر من مليون و288 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 36 مليونا و639 ألفا، وفق موقع "worldometer".

و نشرت وزارة الصحة على صفحتها بالفايسبوك أعراض فيروس كورونا وهي كالتالي:

☑️ السخانة
☑️ الكحة الشايحة
☑️ إلتهاب الحلق
☑️ إسهال وتقيّؤ
☑️ وجيعة في البطن
☑️ وجيعة الراس
☑️ وجيعة في المفاصل والعضلات
☑️ التعب والإرهاق
☑️ ضيق التنفس
☑️ فقدان حاستي الشم والتذوق

هذا، وتظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يوم من تعرضك للفيروس وتكون مختلفة من شخص لشخص حسب العمر، الحالة الصحية وعوامل وراثية أخرى.



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