عبير موسى تطالب الغنوشي بالدخول في حجر صحي لشبهة اصابته بكورونا‎

طالبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى إجراء تحليل تقصي لفيروس كورونا والدخول في حجر صحي.

وياتي ذلك وفق تصريح موسى لإذاعة شمس اف ام بسبب مشاركة الغنوشي في يوم برلماني رفقة رئيس لجنة المالية هيكل المكي الذي ثبتت إصابته بكورونا.

وأوضحت موسى أن رئيس البرلمان تعهد في اجتماع مكتب المجلس بالقيام بتحليل تقصي للفيروس والدخول في حجر صحي .



